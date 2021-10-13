Вашингтон, 13 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, вступают в инвестиционный бизнес. Супруги присоединились, в качестве партнеров и инвесторов, к компании Ethic, управляющей активами в быстро развивающемся секторе экологии, социальной сферы и управления. Об этом сообщает 12 окэко-бизнесстября The New York Times.

Office of the Governor-Genera Принц Гарри и Меган Маркл

Компания Ethic управляет более чем $1,3 млрд и создает отдельно управляемые счета для инвестирования в сферы социальной ответственности.

Чета может привлечь больше внимания к устойчивому инвестированию, сделать инвестирование в E.S.G. частью поп-культуры. Гарри и Меган выразили надежду, что их участие поможет привлечь молодых людей инвестировать в устойчивые компании.

Как сообщало ИА REGNUM, герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри планируют выпустить бренд косметики.