Салехард, 12 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. На Ямале пока остаётся трудноразрешимой проблема реформирования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на труднодоступных территориях. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 12 октября на Российском экологическом форуме.

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Большинство населённых пунктов в Ямало-Ненецком автоном округе не имеют круглогодичного наземного сообщения. Это затрудняет транспортировку отходов. Из-за сложной логистики участники рынка не готовы вывозить из труднодоступных территорий даже те отходы, которые подлежат монетизации, к примеру, металлические. Невозможно и включение данных расходов в тариф, так как это приведёт к его кратному росту.

Дмитрий Артюхов предложил обсудить сложившуюся ситуацию с отходами на федеральном уровне и найти решение для отдаленных территорий в регионах России.