МВД Косово: нам удалось заставить Сербию смириться с режимом взаимности
Приштина, Сербия, 12 октября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 12 октября сообщил, что непрерывная работа на севере Косово привела к тому, что Сербия согласилась на режим взаимности.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:
Напомним, в соответствии с Брюссельским соглашением от 30 сентября, с 4 октября водители автомобилей с сербскими номерами должны заклеивать сербскую госсимволику, аналогичная мера действует в Сербии в отношении косовских номеров.
На косовских КПП было выдано 13 тысяч таких стикеров, еще четыре тысячи стикеров были выданы сербским водителям в центрах регистрации автомобилей. Окончательное решение вопроса о том, как дальше должны будут поступать водители с сербскими номерами в Косово, будет представлено общественности до 21 октября.