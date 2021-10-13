Штат Калифорния, США, 13 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Калифорнии 12 октября ветры, повалившие деревья, раздули лесные пожары и привели к отключению электричества примерно у 21 тыс. потребителей в северных и центральных районах. Об этом сообщают местные СМИ.

Лесной пожар в Калифорнии в ноябре 2018 года

Из-за сухой ветреной погоды в горах, долинах, каньонах и пустынях до сих пор действует предупреждение об опасных пожарах. Вечером 12 октября ожидается ветер со скоростью 40 км/ч с порывами до 112 км/ч.

Накануне, 11 октября, по всему штату вспыхнуло не менее шести пожаров. Пожар к западу от Санта-Барбары быстро распространился на километры. Из-за огня был эвакуирован государственный парк «Эль-Капитан», а также скотоводческие и конные ранчо в районе пляжа Рефуджио.