Вашингтон, 12 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Размораживания активов Афганистана не планируется Соединёнными Штатами, сообщила 12 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Комментируя итоги саммита G20, посвящённого Афганистану и состоявшегося сегодня, 12 октября, в формате видеоконференции, Псаки отметила, что ситуация с замороженными средствами афганских властей после саммита осталась прежней:

«Нет, здесь ничего не изменилось».

Она добавила, что Вашингтон больше всех помогает Афганистану и не намерен прекращать этой помощи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттак осудил США за заморозку активов Афганистана, которому «и так очень тяжело».