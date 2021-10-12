Мадрид, 12 октября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Власти острова Пальма начали эвакуацию нескольких сотен местных жителей из-за продолжающих нарастать потоков вулканической лавы, сообщает 12 октября газета El Pais.

(сс) Benjamín Núñez González Вулкан Тенегия на острове Пальма

С Пальмы, одного из Канарских островов, вывезут еще до 800 человек.

Из-за извержения вулкана, начавшегося 19 сентября, с острова Пальма уже эвакуировано порядка 6,8 тыс.

Местных жителей призвали взять с собой самые важные вещи и домашних животных.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Института вулканологии Канарских островов считают, что нынешнее извержение может продлиться до трёх месяцев.