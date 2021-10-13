Лондон, 13 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Принц Чарльз рассказал о своих личных усилиях по борьбе с климатическим кризисом, которые включают перекачку вина и побочных продуктов сыроделия в его спортивный автомобиль Aston Martin, сообщает 12 октября The Washington Post.

British Council Sri Lanka Принц Чарльз

Обсуждая свой углеродный след перед саммитом ООН по климату, который состоится в конце октября, наследник британского престола сказал, что его автомобиль, которым он владеет более 50 лет, работает на «избыточном английском белом вине и молочной сыворотке, которая остается после производства сыра».

Автомобиль наследника был переоборудован таким образом, чтобы он работал на биотопливе, известном как E85, которое состоит из 85% биоэтанола и 15% неэтилированного бензина. Отметим, что двигатели автомобилей должны быть модифицированы для работы на этом веществе, а необходимость выращивания биотопливных культур означает увеличение потребности в лесных угодьях.