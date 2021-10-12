Тула, 30 апреля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 30 апреля в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Eli Duke Автомобильная авария

По информации ведомства, на 199-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение автобуса Bova и автомобиля «Лада Калина».

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. К месту были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

По информации РИА Новости, автобус следовал по маршруту Кишинёв — Москва. Представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в легковом автомобиле. В автобусе находились 12 человек, никто из них пострадал.