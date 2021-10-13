13 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Публикация статьи о современной Украине может быть попыткой заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева обеспечить себе новую должность, считают телеграм-каналы.

Георгий Балаков, , 07:43 — REGNUM Возвращение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева не осталось без внимания российского сегмента Telegram. Его статья, посвященная отношениям России и Украины, стала предметом активного обсуждения телеграм-каналов. Что примечательно, ряд из них предпочел рассмотреть выход материала за авторством бывшего председателя правительства и экс-президента страны в разрезе не внешней, а внутренней политики.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

То, что Медведев наделал шума своей статьей, признал ТГ-канал «Временное правительство». В качестве причин публикации он выделяет три основные версии. Первая — статья стала посланием для заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая прибыла в Москву на переговоры. Вторая — Медведев вновь метит на высокие должности, вплоть до нового президентского срока.

«Третьи подмечают несвойственную Медведеву риторику и манеру поведения, что говорит о судорожных попытках найти или выторговать себе новое место применения. Он уже не знает, то ли он будущий министр иностранных дел, то ли председатель Конституционного суда, то ли (дайте ему помечтать) снова президент. При этом своей задачи на нынешнем посту зампреда Совбеза Медведев не понимает, как и никто», — написал телеграм-канал.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Давая же оценку по существу материала телеграм-канал приходит к выводу, что статья сама по себе очень слаба и вторична в соотношении с июльской статьей президента России Владимира Путина. Точно такой же опус мог бы написать госслужащий и меньшего ранга: никто бы не заметил разницы.

«В этом плане показателен последний тезис Медведева о том, что делать с украинским направлением в текущей конфликтной обстановке. А ничего, говорит Медведев, просто будем ждать, пока само все утрясется. Очень сильная позиция», — отмечает «Временное правительство».

По мнению телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК», Медведев фактически повторил приведенные ранее в статье Путина тезисы о современной Украине. Однако зампред Совбеза РФ сделал это более ярко и артистично, что не соответствует его стилю, поскольку чиновник придерживался высокоинтеллектуальных подходов при изложении личных взглядов.

«Теперь же он выступает «потешным гонцом к украинскому комику», меняя своё политическое амплуа и вектор внешнеполитической риторики с Запада на ближнее зарубежье ради достижения внешнеполитических целей», — считает ТГ-канал.

По его мнению, написанию статьи во многом помогло недавно опубликованное «Досье Пандоры», где раскрываются офшорные активы украинских властей. Поэтому в своей статье Медведев и бьёт по уязвимой точке, резко высказываясь о руководстве Украины и раскрывая планы России: ждать смены власти у соседей с надеждой, что новые люди будут более договороспособны и не утомят политическими игрищами, как нынешние. «Россия умеет ждать» — главный лейтмотив выступления.

«Сам Медведев так и не нашел окончательно пристанища в Системе, занимая буферную должность в Совбезе, но не намерен сдаваться и напоминает о себе. Часто политик это делает как раз внешнеполитическими заявлениями, а затем на время пропадает. В тезисах меняется только форма, но содержание не открывает ничего нового, что показывает лояльность курсу Кремля и системность Медведева», — считает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Дмитрий Медведев Duma.gov.ru

По мнению автора поста, элиты подтачивают позиции зампреда Совбеза, и тот вынужден защищаться, пытаясь доказать личную полезность вертикали власти и не растерять то, что имеет. Среди перспектив чиновник имеет шанс занять пост председателя Конституционного суда, подытоживает ТГ-канал.

Находились среди телеграм-каналов и такие, кто иронизировал на тему публикации Медведева, не забывая при этом придать своим заявлениям пафоса и остроты.

«Железный Димон уничтожил Саакашвили. Теперь он уничтожит и Зеленского», — написал телеграм-канал «Alt-Right».

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