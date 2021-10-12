Бишкек, , 21:21 — REGNUM Государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов выступил с официальным обращением к населению республики по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба президента 12 октября.

Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанцы уже давно требуют избавляться от коррумпированных политиков, раздражающих общественность.

«Некоторые из наших радикальных граждан говорят, что «всех политиков, которые не нравятся, нужно выстроить в ряд и расстрелять». Сейчас 21 век. Этого не произойдет», — констатировал он.

Госсекретарь отметил, что уже 15 лет власти Киргизии твердят, что проведут люстрацию, но этого не происходит.

«Теперь же процесс реализации начался. 36 депутатов будут избираться напрямую по одномандатным округам. Вы выберете своего представителя, которому доверяете. Никто не может заставить вас проголосовать за кого-то», — сказал он.

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Касмамбетов пообещал, что государственные служащие не будут работать на кандидатов в депутаты, а если всё же они будут так поступать, то их привлекут к уголовной ответственности.

«54 депутата избираются по партийным спискам. Не будет прежней практики, когда список возглавлял известный политик, который, протащив свою партию, с собой приводил 20 — 30 непонятных депутатов. Отныне вы будете голосовать за партию и, в том числе, за понравившегося кандидата. Кандидат, который не наберет достаточное количество голосов, не проходит. Вот вам и люстрация, дорогие соотечественники!», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В ЦИК подали заявления о намерении принять в них участие 75 политических партий.

Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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