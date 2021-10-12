Ханты-Мансийск, 12 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Югре с 15 октября до 14 ноября 2021 года пройдёт Всероссийская перепись населения. Об этом сообщает «Открытый регион — Югра».

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Предыдущая перепись проводилась 11 лет назад и её результаты устарели. Новая перепись призвана собрать актуальные данные о численности населения региона, уровне образования, роде занятий, миграции жителей и другие параметры. Данная информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Отмечается, что жители ХМАО-Югры смогут участвовать в переписи и онлайн — через портал Госуслуги.