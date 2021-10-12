Лондон, 12 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 12 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сборная Англии примет сборную Венгрии. Матч восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 начнется в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесем. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрике Наранйо Перес и Теодоро Собрино.

Стартовые составы команд:

Англия (схема 4−3-3): Джордан Пикфорд — Люк Шоу, Тайрон Мингс, Джон Стоунс, Кайл Уокер — Фил Фоден, Деклан Райс, Мейсон Маунт — Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

Венгрия (схема 4−4-2): Петер Гулачи — Адам Ланг, Акош Кечкеш, Аттила Салаи, Жолт Надь — Лоик Него, Адам Надь, Андраш Шафер, Сабольч Шен — Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи.

После семи туров сборная Англии с шестью победами и девятнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группы. В случае победы и благоприятного исхода матча Албания — Польша сборная Англии практически обеспечит себе выход в финальную часть чемпионата мира 2022. Сборная Венгрии с десятью очками идет на четвертой строчке.