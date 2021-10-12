Нарьян-Мар, 12 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе карантин из-за ковида введен в селе Нижняя Пеша. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Пресс-служба губернатора НАО Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа

«В настоящее время под наблюдением фельдшера в Нижней Пеше находится 28 человек, состояние пациентов удовлетворительное. В воскресенье из села в Ненецкую окружную больницу в тяжёлом состоянии рейсом санитарной авиации госпитализировано трое человек. Всего за последние две недели в Нижнюю Пешу совершено пять санитарных рейсов, эвакуировано 11 человек», — сообщила глава Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Ольга Сыропятова.

Всего на карантин в связи с заболеваемостью населения новой коронавирусной инфекцией закрыты три населённых пункта округа — деревня Лабожское, село Великовисочное и Нижняя Пёша.

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Всего на лечении с ковидом в округе находятся 211 человек.