Вашингтон, 3 мая, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Американские сенаторы провели конфиденциальные переговоры с представителями Международного уголовного суда (МУС) на тему возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 2 мая сообщил портал Axios со ссылкой на источники, которые присутствовали на этой встрече.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Двухпартийная группа сенаторов провела в среду виртуальную встречу с должностными лицами МУС, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу возможных ордеров на арест израильских лидеров в связи с войной в секторе Газа», — говорится в материале.

По данным Axios, Нетаньяху в последние дни обратился к американским сенаторам от Республиканской и Демократической партий и попросил их оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигал процесс выдачи ордера на арест.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест израильских чиновников. Речь идёт о возможном аресте самого Биньямина Нетаньяху, главы министерства обороны страны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Позднее демократы и республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов Америки пригрозили МУС санкциями в случае выдачи им ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. По информации Axios, парламентарии заявили о готовности подготовить законопроект, который обязал бы исполнительную власть США реагировать на расследования МУС в отношении Вашингтона и его союзников.