Пекин, , 21:09 — REGNUM В режиме видеоконференции прошла шестая встреча глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Темой стала безопасность и устойчивое развитие в Азии после эпидемии коронавируса. Китай на ней был представлен министром Ван И, который заявил о готовности страны внести новый и более весомый вклад в развитие регионального сотрудничества. Об этом 12 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что в центр выступления руководителя МИД КНР была поставлена перспектива формирования азиатского сообщества единой судьбы.

Ван И, в частности, отметил, что перед лицом пандемии и беспрецедентных изменений в мире СВДМА может и должна стать инструментом более тесного регионального взаимодействия. Министр выступил за более активные действия по поддержанию безопасности и восстановлению экономики, демократизации международных отношений.