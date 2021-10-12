Лондон, 12 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Британское издание Daily Express опубликовала официальные извинения за материл о «похищении» Россией формулы вакцины AstraZeneca для разработки российского препарата «Спутник V».

Commons.wikimedia.org Российская империя как гигантский осьминог. Западная антироссийская карикатура 1877 года

Напомним, первой опубликовала лживую информацию о «краже» вакцины Россией британская газета Sun, вслед за которой фейк перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express.

«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V — Центр Гамалеи, что публично известно», — указано в сообщении, опубликованном на сайте газеты.

Также издание признало, что в материале присутствуют и другие ложные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее РФПИ выпустил пресс-релиз, назвав «фейком и вопиющей ложью» статью о «похищении Россией формулы вакцины» от коронавируса.