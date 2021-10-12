Киев, 12 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Молодой мужчина получил огнестрельное ранение в ногу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, сообщила 12 октября киевская полиция в Facebook.

Человек с ружьём

Уточняется, что стрелять по людям начал неизвестный в камуфляже. Это произошло рано утром 12 октября.

Семья садилась в машину, когда по ним начали стрелять: ранение получил мужчина, его жена и ребёнок не пострадали. Стрелок скрылся. Возбуждено уголовное дело.