Копенгаген, 12 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. 12 октября в Копенгагене на стадионе «Паркен» сборная Дании по футболу в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. За час до начала встречи команды назвали стартовые составы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Дании

Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мэле, Томас Делейни, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Андрес Сков Ольсен, Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен.

Австрия: Даниэль Бахманн, Мартин Хинтереггер, Стефан Пош, Штефан Ильзанкер, Давид Алаба, Кристофер Триммель, Марсель Забитцер, Флориан Гриллич, Марко Грюлль, Конрад Лаймер, Эрджан Кара.

Бригада арбитров (Словакия): Иван Кружляк|Бранислав Ханцко|Ян Позор.

После семи первых сыгранных туров сборная Дании с семью победами и разницей забитых и пропущенных мячей 26−0 идет на первой строчке в турнирной таблице группыF. Сборная Австрии с девятью очками занимает четвертое место.