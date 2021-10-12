Ханты-Мансийск, 12 октября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Югре растёт число заразившихся коронавирусом среди среди нефтяников, транспортников и офисных работников. Об этом 12 октября сообщила глава управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным Роспотребнадзора, в Югре 55% заболевших COVID-19 за последнюю неделю — это взрослые работающие люди. Из них 24,7% — работники промышленных предприятий, 15% — транспорта и 9,6% — офисные работники. Среди сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» число заболевших COVID-19 увеличилось в 1,4 раза, среди вахтовиков из других регионов — в 2,8 раз.

Первым компонентом вакцин от коронавируса к 12 октября 2021 года привиты 582 тысячи жителей Югры. Из них 551 тысяча человек завершили вакцинацию. Это составляет 53% от подлежащих вакцинации взрослых жителей ХМАО.

Напомним, в Югре с 11 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе вахтовиков и транспортников.