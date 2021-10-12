Бишкек, 12 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Кабинет министров Киргизии вводит временное государственное регулирование цен на уголь. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 12 октября.

Smdnr.ru Отгрузка угля

Контроль государства над ценами будет действовать три месяца на всей территории республики. Отмечается, что власти вынуждены пойти на такую меру для того, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на уголь, а также обеспечить своевременное и стабильное обеспечение населения углем во время отопительного периода.

Правительство поручило госагентству антимонопольного регулирования заняться контролем расценок на поставки угля гражданам в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары.

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