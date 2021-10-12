Москва, , 20:57 — REGNUM На Украину прибыл самолёт с военным снаряжением из США на сумму в $60 млн., но не был единственным. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM служащий Народной милиции ЛНР на условиях анонимности.

Американский солдат

«Не думаю, что этот борт был единственным. Противник периодически применяет миномёты иностранного производства, а также стрелковое вооружение калибра 5,56 мм. Это калибр стрелкового вооружения НАТО. Обломки мин и пули такого калибра можно встретить в наших окопах» — сообщил собеседник агентства.

«Если есть доставка боеприпасов для гранатометов, значит, есть и сами гранатометы», — заключил военнослужащий.

Напомним, что официально в числе вооружений, прибывших с американским бортом, значились 40×53 мм выстрелы M430A1 HEDP для автоматических гранатометов Mark 19, 7,52×51-мм патроны М62, 12,7×99-мм (.50 BMG) патроны, иное вооружение и боеприпасы.