Куньмин, Китай, , 20:52 — REGNUM В городе Куньмин, административном центре юго-западной китайской провинции Юннань, открылась 15-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН о биоразнообразии. Как сообщает 12 октября Синьхуа, заявленная тема этого крупного международного форума — «Экологическая цивилизация: создание общего будущего для жизни на Земле».

Агентство также сообщает, что в рамках конференции с докладом в режиме видеоконференции из Пекина к участникам обратился партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин.

Форум проходит в два этапа. На первом, с 11 по 15 октября, внимание будет сосредоточено на разработке глобальной рамочной программы на период после 2020 года. Параллельно 14−15 октября пройдет форум по вопросам экологической цивилизации. На втором этапе, который состоится в первой половину будущего года, программа будет доработана и принята.

В работе конференции принимают участие 196 представителей большинства стран мира со всех континентов.