Вашингтон, 12 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стали мишенью для насмешек для всего мира, заявил 12 октября экс-президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

По его словам, такая ситуация сложилась после прихода к власти демократов.

«Наша страна стала посмешищем для всего мира и определенно больше не является великой», — говорится в опубликованном 12 октября заявлении Трампа.

Он особо отметил, что поводами для насмешек стали ситуация с мигрантами, положение с эпидемией коронавируса и утрата военной мощи.

Кроме того, бывший президент США пообещал «сделать Америку вновь великой».