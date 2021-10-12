Москва, , 20:49 — REGNUM Главная идея статьи Дмитрия Медведева — ждать, что неправильно и вредно для России как для государства. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года Celebsimg.com

«Статья Медведева вроде бы правильная, но на самом деле вредная. В ней обосновывается излюбленная кремлевская политика бездействия», — заявил политолог.

«Надо, мол, «ждать». Ждать можно сотню лет. За это время русское население Украины будет принудительно дерусифицировано, а Украина превратится в нашего кровного врага», — сказал Александров.

«Сами взращивают монстра, который в самый критический для России момент нанесет по нам удар. Вместо того, чтобы работать на закрытие украинского проекта, продолжают его де-факто поддерживать», — констатировал политолог.

«Почему статья Медведева появилась именно сейчас? Не исключаю, что в связи с визитом Виктории Нуланд. Обрисовали нашу, мол, «железобетонную» позицию, которая США в данном случае вполне устраивает», — заключил эксперт.