Минск обвинил миссию ООН в оплате услуг адвокатов для протестующих
Минск, 12 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В нецелевом использовании средств обвинили власти Белоруссии представительство ООН в республике, сообщили 12 октября в пресс-службе постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
Белорусское постпредство отмечает, что советник по правам человека, назначенный ООН в офис постоянного координатора ООН в Белоруссии, «инициировал нецелевое использование финансовых средств», которые «предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия».
Так, в августе прошлого года, после организованных извне массовых беспорядков в Белоруссии, по инициативе и при дальнейшей поддержке советника двумя сотрудниками офиса ООН в Белоруссии «была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия».
«Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти, — отметили в белорусском ведомстве. — В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан».
Отмечается, что платёжные документы оформляли в тайне и в обход официально согласованной деятельности. Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном повторно либо группой лиц.