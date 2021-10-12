Минск, 12 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В нецелевом использовании средств обвинили власти Белоруссии представительство ООН в республике, сообщили 12 октября в пресс-службе постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Цитата из кф «Клир», реж. Войцех Смажовский. 2018. Польша Деньги

Белорусское постпредство отмечает, что советник по правам человека, назначенный ООН в офис постоянного координатора ООН в Белоруссии, «инициировал нецелевое использование финансовых средств», которые «предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия».

Так, в августе прошлого года, после организованных извне массовых беспорядков в Белоруссии, по инициативе и при дальнейшей поддержке советника двумя сотрудниками офиса ООН в Белоруссии «была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия».

«Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти, — отметили в белорусском ведомстве. — В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан».

Отмечается, что платёжные документы оформляли в тайне и в обход официально согласованной деятельности. Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном повторно либо группой лиц.