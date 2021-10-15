15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление премьер-министра Японии о том, что его страна обладает суверенитетом над Курильскими островами.

Артур Савин, , 21:39 — REGNUM Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет страны распространяется в том числе на южные Курилы, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

"Готовится очередная провокация со стороны США. Ничего нового. Такие заявления на пустом месте не делаются. Нам стоит ждать беды», — считает Мишка С.

Многие пользователи крайне резко отреагировали на такое заявление японского политика. Граждане считают, что Япония слишком многое себе позволяет, им никогда не увидеть Курил в своих руках, потому что это российские острова.

«Не видать тебе, японец, Курил как своих ушей! Выгоните сначала американцев со своих островов, а то это как-то жалко даже выглядит», — отмечает Бауржан А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в случае, если Япония решит подтвердить свой якобы суверенитет над Курилами, то российская армия даст ей чёткое понимание, кто на островах хозяин.

«Ну в таком случае пора вновь дать японцам хороших таких звездюлей! Чтобы уж точно они подписали капитуляцию окончательную и не трепали нам мозги», — поделился своим мнением Алексей К.

Часть людей считает, что подобные заявления звучат неспроста, потому что японское правительство действительно намеревается добиться передачи островов под своё управление.

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«А теперь просто представьте, что власти всё-таки отдадут острова японцам, за какие-нибудь очень приятные коврижки. Фантастика? Казалось бы, но вероятность всё-таки есть. Наши власти вообще любят о чём-нибудь постоянно договариваться и чем-то делиться», — указывает Влад K.

Ряд пользователей указывает на то, что подобного исхода быть не может, потому что всё это закончится крахом для нашей страны. Граждане просто не смогут согласиться с такими решениями со стороны руководства государства.

«Тут надо понимать, что если Курилы будут переданы Японцам, то Россия рухнет на следующий день. Люди просто не смогут такое принять. Кроме того, чтобы такого не допустить, в Конституцию Российской Федерации были внесены соответствующие изменения, не позволяющие продавать или передавать территории нашей страны в иностранные руки. Но стоит тоже понять японцев, которые долго уже мечтают о своём расширении и каждое новое правительство в Токио обещает гражданам, что именно они приблизят их мечту к буквальной реализации», — пишет Кирилл И.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что на подобные заявления японских властей обращать внимания не стоит, потому что это уже стало традицией — пытаться назвать Курилы японскими.

«Это традиционное заявление всех японских премьеров, вступивших в должность! Просто этот японский чиновник немного дальше пошёл — сразу острова под свой «суверенитет» подогнал. Он бы лучше спасибо предкам своим сказал, что у него есть вообще место, где жить, веди они себя во Вторую мировую не так нагло, то Курилы бы японскими, возможно, так и оставались. А так, сами виноваты. Теперь это российская земля», — написал Владимир П.

Напомним, 12 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на южные Курилы. Он также добавил, что японское правительство «настроено на заключение мирного договора с Россией, разрешив проблему территориальной принадлежности».