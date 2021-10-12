Москва, , 20:46 — REGNUM Молдавия шантажирует Россию возможностью размораживания конфликта в Приднестровье. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Тирасполь, Приднестровье Дмитрий Синица © ИА Красная Весна

«Молдавия пытается шантажировать нас, Россию, по газовому контракту», — заявил политолог.

«Нужен разумный торг с Кишиневом. За снижение цены на газ надо требовать конкретных гарантий для ПМР, в том числе свободу передвижения людей и товаров туда и оттуда. Без этого никаких скидок не предоставлять», — заключил Александров.

Напомним, что в Молдавии выступили фактически с угрозой разморозить конфликт в Приднестровье. Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил подобный шантаж.