Архангельск, 12 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Архангельской области на проектирование мусоросортировочных комплексов выделили 120 млн рублей. Об этом на полях Российского экологического форума заявил губернатор региона Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео мусоросортировочный комплекс (Irina Ya) Сортировка мусора

«Сегодня мы готовы к началу проектирования мусоросортировочных комплексов, в бюджете области на следующий год на проектирование этих объектов мы заложили порядка 120 миллионов рублей, — сообщил Александр Цыбульский. — Кроме того, мы предусмотрели средства на подготовку проектно-сметной документации по рекультивации трех крупных полигонов агломерации Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Согласно официальной отчетности, на них сегодня размещено свыше 10 миллионов тонн отходов. Одновременно ведется работа по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Архангельской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО, исключающую мусоросжигание.