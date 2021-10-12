Москва, 12 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В РФ безответственные предприниматели думают только о прибыли и поэтому лоббируют массовый завоз из Узбекистана и других стран дешевой рабочей силы. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Гастарбайтеры. Москва

«Количество гастарбайтеров увеличивать у нас в стране никак нельзя. Строители и Минсельхоз должны обходиться теми трудовыми ресурсами, которые есть» — заявил политолог.

«Понятно стремление предпринимателей в строительстве и в сельском хозяйстве производить все больше и все больше, получать прибыли больше и больше. Ну тогда пусть едут в Узбекистан и там производят. Для них прибыль, а для большинства русских людей — проблемы», — сказал политолог.

«Пора поставить на место рвачей. Грамотные предприниматели смогли бы достичь результатов за счет механизации и автоматизации труда, а не путем завоза из-за рубежа дешевой рабсилы», — заключил Александров.

Напомним, что Минсельхоз России выступил с предложением сдать в аренду 1 млн. га пахотных земель гостевым рабочим из Узбекистана с правом вывоза готовой продукции.