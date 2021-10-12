Москва, 12 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. 12 октября молодежная сборная РоссииU21одержала крупную победу над сборной ЛитвыU21со счетом 3:0. 21-летний опорный полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил травму в середине второй половины, после чего был заменен на 64-й минуте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в двенадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Наиль Умяров перешел в «Спартак» 1 января 2019 года из «Чертаново» за 300 тысяч евро. Трансферная стоимость полузащитника, согласно данным порталаtransfermarkt,на данный момент составляет 3 миллиона евро.