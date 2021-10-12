Неаполь, Италия, 12 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Архиепископ Неаполя Доменико Батталья во вторник, 12 октября, призвал членов каморры и коррупционеров к покаянию, передают местные СМИ.

Итальянская мафия

Говоря о недавних резонансных преступлениях в городе (включая убийства), епископ отметил, что такие события «уничтожают город».

«Его убивают насилие и жестокость со стороны тех, кто забыл о своей человеческой природе. Станьте снова людьми! Обратитесь!» — добавил он.