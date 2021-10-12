Москва, , 20:34 — REGNUM Всплеск русофобии в Узбекистане вызван экономическими трудностями и пандемией коронавируса. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По поводу Узбекистана: очевидно, не все там в порядке внутри страны. Точной информации по экономике у меня нет, но, видимо, пандемия отразилась на экономическом положении, в том числе и с точки зрения количества узбекских гастарбайтеров в России. Исправить ситуацию они не могут. Поэтому лучший способ отвлечь население от проблем — использовать национальную карту, в данном случае — сыграть на русофобии», — заявил эксперт.

«Считаю, всем русским давно надо было уехать из Узбекистана. Наше правительство должно помочь с переездом тем, кто ещё остался. Пусть там делают чего хотят. Давать им русские деньги, чтобы они не занимались русофобией — это поддаваться шантажу», — заявил Александров.

Напомним, что в узбекском городе Чирчик городские власти провели компанию по смене вывесок и расклеили листовки, в которых призывали население отказаться от употребления русских слов «пожалуйста» и «спасибо» и вместо них употреблять узбекские.