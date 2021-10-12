Рим, , 20:29 — REGNUM Кандидаты от популистского «Движения 5 звезд» не сумели выиграть выборы ни в одном из центров итальянских провинций, отмечают обозреватели Agenzia Italia во вторник, 12 октября.

Турин

В частности, не сумели ни победить, ни даже выйти во второй тур представители партии, занимавшие посты градоначальников Рима и Турина. Аналогичным образом были проиграны выборы и в менее крупных городах.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли местные выборы. Леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Мэров Рима, Турина и Триеста выберут во втором туре, соперничать будут кандидаты от правых и леволибералов.