Астана, 12 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 12 октября в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» сборная Казахстана по футболу в матче восьмого тура группыDотборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 потерпела поражение от сборной Финляндии. Основное время матча завершилось со счетом 0:2.

ChelseaFunNumberOne Стадион «Астана Арена»

Оба мяча на 45-й и 48-й минутах забил 31-летний форвард «Норвич Сити» Теэму Пукки. Голевые передачи на свой счет записали Робин Лод и Иро Ниссила.

Составы команд:

Казахстан: Шацкий, Малый, Алип, Вороговский (Тайкенов, 73'), Быстров (Тапалов, 76'), Бейсебеков, Куат, Жуков (Жаксылыков, 58'),Васильев (Тагыберген,58'), Омиртаев (Щеткин, 58'), Зайнутдинов.

Финляндия: Градецки, Гранлунд (Райтала, 78'),Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Камара, Лод (Тейлор, 90'),Шуллер, Ниссила (Риски,90'), Пукки (Валакари, 78'), Похьянпало (Йенсен, 33').

Сборная Финляндии, одержав вторую победу в группе и набрав восемь очков, поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Казахстан с тремя очками остался на последнем месте.