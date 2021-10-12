Архангельск, 12 октября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В правительстве Архангельской области готовятся к ужесточению антиковидных мер. Под «удар» могут попасть торговые центры.

Торговый центр

«Мы уже начали рассматривать крайности — приостановление работы торговых центров на выходные. Мы понимаем, что если в ближайшие дни и недели цифры по заболевшим продолжат расти и принятые меры не буду помогать, следующим шагом будут уже дополнительные ограничения, связанные с работой и общественного транспорта, и объектов торговли», — цитирует директора правового департамента региона Игоря Андреечева 29.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 332 носителя коронавируса. В медучреждениях находятся более 2,5 тысяч ковид-пациентов.