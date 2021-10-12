Москва, , 20:28 — REGNUM Владимир Зеленский стремится к пересмотру соглашения об ассоциации Украины с ЕС на более выгодных для Киева условиях. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский надеется на масштабное обновление Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Но вряд ли Украина получит новые возможности на рынке Евросоюза и реальные перспективы членства в ЕС, кроме порции новых обещаний и рекомендаций «двигаться по пути реформ», — заявил эксперт.

«Чтобы было, о чем отчитаться, на саммите Украина — ЕС планируется подписание соглашения об «открытом небе». Кроме того, вряд ли обойдут вниманием традиционные темы — российский газ и «российскую угрозу», Минские соглашения», — сказал Дудчак.

«Планируется обсуждение военно-учебной миссии ЕС, ведь значительная часть Соглашения об ассоциации с ЕС посвящена военной сфере», — заключил политолог.

Напомним, что 12 октября состоялся саммит Украина-ЕС, в рамках которого обсуждались вопросы безопасности и политического взаимодействия Украины и Евросоюза.