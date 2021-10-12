Москва, 12 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Владимир Зеленский стремится к пересмотру соглашения об ассоциации Украины с ЕС на более выгодных для Киева условиях. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Зеленский надеется на масштабное обновление Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Но вряд ли Украина получит новые возможности на рынке Евросоюза и реальные перспективы членства в ЕС, кроме порции новых обещаний и рекомендаций «двигаться по пути реформ», — заявил эксперт.

«Чтобы было, о чем отчитаться, на саммите Украина — ЕС планируется подписание соглашения об «открытом небе». Кроме того, вряд ли обойдут вниманием традиционные темы — российский газ и «российскую угрозу», Минские соглашения», — сказал Дудчак.

«Планируется обсуждение военно-учебной миссии ЕС, ведь значительная часть Соглашения об ассоциации с ЕС посвящена военной сфере», — заключил политолог.

Напомним, что 12 октября состоялся саммит Украина-ЕС, в рамках которого обсуждались вопросы безопасности и политического взаимодействия Украины и Евросоюза.