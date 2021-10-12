Оренбург, 12 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области полиция задержала шестерых коллег из-за противоправных действий, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По предварительным данным ведомства, шестеро сотрудников патрульно-постовой службы вымогали деньги (20 тысяч рублей) у прохожего, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Полицейские оказывали на оренбуржца моральное и физическое воздействие.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками оперативно-розыскной части службы собственной безопасности УМВД по Оренбургской области при передаче денежных средств. Назначена служебная проверка.

«Материалы будут переданы в СУ СК России по Оренбургской области для принятия решения в установленном законом порядке», — отметили в полиции.