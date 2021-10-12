Астана, 12 октября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стремится к трансформации в полноформатную международную организацию. Об этом было заявлено по итогам состоявшегося 11−12 октября в Казахстане заседания глав МИД стран-членов инициативы.

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Совещание объединяет 27 стран, в которых Белоруссия имеет статус наблюдателя. Выступая перед коллегами на 6-й встрече, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей «подчеркнул востребованность идеи формирования глобальной архитектуры инклюзивного развития, в том числе ориентированной на установление партнерских отношений с крупнейшими игроками Европы и Азии — ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ, Европейским союзом и АСЕАН», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«Именно в этом русле находится инициатива Белоруссии о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества, а также о создании пояса «цифрового добрососедства». Отмечена важность для Белоруссии азиатского региона, где переплетены торгово-экономические связи с партнерами по ЕАЭС, осуществляется тесное взаимодействие с союзниками по ОДКБ в деле обеспечения коллективной безопасности», — сказано в официальном сообщении.

Макей подчеркнул «заинтересованность в восстановлении мира и согласия в Афганистане, принятии необходимых мер по нормализации ситуации, создании благоприятных условий для общенационального диалога».

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МИД Белоруссии проинформировал о встречах Макея с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, спецпредставителем генсека ООН по Средней Азии Натальей Герман, а также с азиатскими коллегами — министрами иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, Узбекистана Абдулазизом Камиловым, Туркмении Рашидом Мередовым и Киргизии Русланом Казакбаевым.