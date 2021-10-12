Москва, , 20:26 — REGNUM Смерть депутата украинского парламента вызывает много сомнений. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слишком много фактов, заставляющих сомневаться в случайности смерти Полякова. Обычное для таких случаев предложение «давайте дождемся выводов следствия» в нынешних украинских реалиях просто бессмысленно», — заявил политолог.

«Киевский режим ликвидирует инакомыслящих даже из числа своих однопартийцев. Галина Третьякова просто озвучивает события в духе нынешней власти. Ей принадлежит и другое известное заявление о том, что «бедные семьи рожают детей низкого качества». Вероятно, себя она считает человеком высшего качества» — заявил эксперт.

Напомним, что на Украине в машине такси скоропостижно скончался народный депутат Антон Поляков. Он был известен тем, что вышел из фракции «Слуга Народа», обвинив бывшей товарищей по партии в коррупции и получении взяток за голосования по важным вопросам. Официальной причиной смерти, которую уже многие подвергли сомнению, названа коронарная недостаточность.