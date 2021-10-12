Москва, 12 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Смерть депутата украинского парламента вызывает много сомнений. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Слишком много фактов, заставляющих сомневаться в случайности смерти Полякова. Обычное для таких случаев предложение «давайте дождемся выводов следствия» в нынешних украинских реалиях просто бессмысленно», — заявил политолог.

«Киевский режим ликвидирует инакомыслящих даже из числа своих однопартийцев. Галина Третьякова просто озвучивает события в духе нынешней власти. Ей принадлежит и другое известное заявление о том, что «бедные семьи рожают детей низкого качества». Вероятно, себя она считает человеком высшего качества» — заявил эксперт.

Напомним, что на Украине в машине такси скоропостижно скончался народный депутат Антон Поляков. Он был известен тем, что вышел из фракции «Слуга Народа», обвинив бывшей товарищей по партии в коррупции и получении взяток за голосования по важным вопросам. Официальной причиной смерти, которую уже многие подвергли сомнению, названа коронарная недостаточность.