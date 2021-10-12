София, 12 октября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Правительство Болгарии рассматривает план реализации масштабной программы финансовой помощи болгарскому аграрному сектору. Об этом 12 октября заявила вице-премьер республики Илиана Йотова, сообщает софийская газета «Дума».

Сельское хозяйство

Как подчеркнула Йотова, в настоящее время необходимо выработать «чёткую стратегию спасения села».

«Вне всяческих сомнений, соответствующие вопросы следует учесть как при планировании болгарского внутреннего бюджета, так и при распределении европейских средств, — отметила она. — Кроме того, в дальнейшем необходимы кардинальные изменения в законодательстве Болгарии, гарантирующие аграриям социальную защиту со стороны государства».

Когда именно новый правительственный план вступит в силу, не сообщается.

Напомним, из-за экономического криза, вызванного резким ростом цен на энергоносители, в Болгарии обанкротились десятки фермерских предприятий. Тысячи жителей сельской местности фактически остались без средств к существованию и вынуждены вести натуральное хозяйство.