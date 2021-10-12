Рим, , 20:19 — REGNUM Тесты на коронавирус для работников итальянских предприятий должны быть бесплатными, расходы должны лечь на государство, с таким заявлением выступил во вторник, 12 октября, основатель популистского «Движения 5 звезд» Беппе Грилло.

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«Нужно успокоить общество», — полагает он.

С аналогичной инициативой выступила и лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. В Конституции все еще значатся слова о роли труда в жизни общества, требовать оплаты тестов для доступа на рабочие места недопустимо, полагает лидер оппозиции.

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела. Работа сайта партии заблокирована. В парламент внесена инициатива о запрете «Новой силы» как неофашистской организации. Представители партии заявляют, что «антикоронавирусные» протесты будут продолжены.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.