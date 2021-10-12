Москва, 12 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» избраны в руководство комитетов Государственной Думы: один в качестве председателя комитета, 15 — заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва. Среди прочих, Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов стал заместителем председателя Госдумы.

ИА REGNUM Государственная дума РФ

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России» «Лидеры России. Политика» «срабатывают».

ИА REGNUM. Автор "Для нового состава Государственной думы присутствие такого большого количества победителей конкурса «Лидеры России» и в, частности, «Лидеры России. Политика» — это большой подарок. 16 человек вошли в руководящий состав комитетов и комиссий Госдумы», — рассказал Алексей Куртов в беседе с корреспондентом

Автор «И это доказывает, что конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» срабатывают. На них действительно отбираются лучшие, отбираются те, у кого есть идеи, отбираются те, у кого есть, что сказать. И мы видим, что они достаточно уверенно проходят потом и через «сито» избирательной кампании. И это очень хорошая «подпитка» для депутатского корпуса», — завершил свой комментарий Алексей Куртов.

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