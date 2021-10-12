Новая Госдума: Конкурсы «Россия — страна возможностей» срабатывают. Мнение
Москва, 12 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» избраны в руководство комитетов Государственной Думы: один в качестве председателя комитета, 15 — заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва. Среди прочих, Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов стал заместителем председателя Госдумы.
Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Лидеры России» «Лидеры России. Политика» «срабатывают».
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