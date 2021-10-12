Сыктывкар, 12 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Коми в списке заболевших ковидом за последние сутки нет ни одного привитого человека. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Lenobl.ru Вакцинация

«Все вновь заболевшие — непривитые люди. Большая просьба услышать меня и начать прививаться», — сказал чиновник.

Пока темпы вакцинации в республике оставляют желать лучшего.

«Полностью завершили вакцинацию более 259 тысяч жителей Коми, не такими темпами идет вакцинация, как хотелось бы. Если мы выходим на хорошие темпы, мы сохраняем жизни людей, ваши жизни», — подчеркнул Уйба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 260 человек.