Рим, 12 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Афганистане налицо тяжелейший гуманитарный кризис, заявил во вторник, 12 октября, в Риме на встрече представителей «большой двадцатки» премьер-министр Италии Марио Драги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Участники совещания согласились с тем, что мандат на координацию действий «мирового сообщества» по данному вопросу должен быть предоставлен ООН.

Отдельно Драги отметил, что обсуждался вопрос о соблюдении прав женщин в Афганистане: «Недопустимо, чтобы все вернулось к ситуации 20-летней давности», — сказал он.