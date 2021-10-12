Берлин, 12 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Договоры на поставки газа потребителям из-за скачков цен прекратил заключать крупнейший в Германии энергоконцерн E.ON. Об этом сообщается 12 октября на сайте организации.

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Напомним, 12 октября цена на газ в ЕС на открытии торгов опустилась до $970 за тысячу кубометров. При этом накануне, 11 октября, цена газа в ЕС поднималась до $1123 за тысячу кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии объяснили рост цен на газ восстановлением экономики Азии и ростом спроса на газ.