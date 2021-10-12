Екатеринбург, 12 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области местная жительница осуждена за коммерческий подкуп. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.

Spb.sledcom.ru Деньги

По данным следствия, 49-летняя женщина, возглавлявшая службу входного контроля в одной из организаций, предложила одному из поставщиков оказывать послабление при осуществлении такого контроля в отношении его товара. Взамен она просила по 80 тыс. рублей ежемесячно. Предприниматель согласился на данное предложение. В итоге гражданка получила от него в общей сложности 560 тыс. рублей.

Теперь по приговору суда женщина заплатит 3 млн рублей штрафа. Кроме того, в течение трёх лет ей запрещено заниматься определённой деятельностью.