15 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:39 — REGNUM Губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ о запрете принудительной вакцинации в штате. Указ запрещает «любой организации» в Техасе обязывать вакцинироваться от COVID-19 человека, «который возражает против такой вакцинации по каким-либо соображениям личной совести».

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вакцина COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но она должна оставаться добровольной и никогда не навязываться», — заявил Эбботт в пресс-релизе 11 октября.

Указ распространяется как на сотрудников, так и на потребителей, которые отказываются от вакцинации по «религиозным убеждениям или по медицинским причинам, включая естественный иммунитет от COVID-19».

Приказ также «отменяет любые противоречащие ему распоряжения», которые уже были приняты местными органами власти, и разрешает «максимальный штраф», принятый техасским законодательством, для любой организации, которая не выполнит приказ.

Данный шаг губернатора стал ответом на сентябрьское распоряжение президента США Джо Байдена, согласно которому работодатели, имеющие более 100 работников, обязаны вакцинироваться или проходить еженедельное тестирование на наличие вируса.

Грег Эббот J Dimas

В настоящее время 52% жителей Техаса полностью привиты против COVID-19.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я вакцинирован. Однако я сделала прививку по совету своего кардиолога, потому что у меня больное сердце. Я не могу не согласиться с тем, что вакцина должна быть добровольной, а не принудительной», — пишет Alaskarobert.

«Любой бизнес должен иметь возможность принимать решения самостоятельно, а не под угрозами», — поддерживает jsynder345.

«Хорошо. Я сделал вакцинацию и ревакцинацию, но правительство не имеет права заставлять людей. Молодец губернатор Эббот», — считает Scranton0915.

«Из-за губернатора Эббота мне очень трудно оставаться в Теннесси. Я знаю, что это тоже республиканский штат, но именно Техас продвигает изменения», — пишет EVaz.

«Хорошо! Надеюсь, другие штаты поумнеют и последуют этому примеру. Если введут обязательные вакцины, то последует хаос», — указывает imatexan.

«Дело в том, что каждый человек рано или поздно подвергается воздействию заразного вируса или его разновидности. Процент выживаемости чрезвычайно высок. Тем не менее мы закрыли мир из-за этого и привели к обнищанию сотен миллионов людей во всём мире. Всё это очень печально и совершенно не нужно», — подчеркивает IndigenousPeople.

«Великие лидеры рождаются в борьбе с ТИРАНИЕЙ. Тех, кто добивается мандатов, будь то в БИЗНЕСЕ или ПОЛИТИКЕ, нужно сажать в тюрьму до конца их дней», — категоричен Jason-HBG.

«Есть много причин, по которым мы переехали из Род-Айленда в Техас более 10 лет назад. Вот еще одна причина», — делится proudtexanforever.

«Если дать людям возможность самим принимать решения, то больше людей проведут исследование и решать получить вакцину. Многие отказываются сегодня не потому, что возражают против вакцины, а потому, что возмущены фактом приказа», — подчеркивает John_Wick028.

Вакцинация от коронавируса. Крым Mzdrav.rk.gov.ru

«Люблю Эббота, это мой губернатор!» — поддерживает liberals_are_the_worst.

«Я заразился в июле и выздоровел, как и многие другие», — отмечает BarrySeal613.

«Мне 55, и я только что выздоровел от вируса… чувствовал себя как после гриппа… и я никогда не буду делать прививку», — отвечает steve1833.

«Техас — величайший штат США. Единственный штат, который может поднять свой флаг выше, чем флаг США. Боже, благослови Техас! Спасибо губернатору Эбботту», — восторгается texanisastexandoes.

«Спасибо губернатору Эбботту за защиту прав личности. Америке нужны такие губернаторы, как вы», — благодарит tstorm400.

«Смысл этой истории в том, что вакцинация должна быть личным выбором! Я один из тысяч сотрудников исполнительной власти, который переболел COVID-19 и принес положительный анализ на антитела, но меня всё равно заставили сделать прививку под страхом увольнения. Это превышение полномочий правительства!» — комментирует ConstitutionFirst985.

«Игнорирование иммунитета, полученного в результате инфекции, — одна из причин, по которой люди не доверяют правительству. Если вы переболели, вас не должны заставлять делать прививки», — отвечает Ranger2019.

Отметим, что штат Техас находится в противостоянии с нынешней администрацией президента США Джо Байдена. Оппозиция обострилась на фоне мандата на вакцинацию и закона об абортах, который был принят в Техасе, но позже приостановлен под давлением демократов.

Техас является одним из лидирующих республиканских штатов, который способен противостоять политике Вашингтона на законодательном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Tesla Илон Маск перенес квартиру компании в Техас, чем вызвал разочарование многих клиентов, относящих себя к Демократической партии. Многие из них пообещали навсегда отказаться от товаров Tesla.