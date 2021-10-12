Салехард, 12 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. На Ямале муниципальное предприятие «ТрансГеоСтрой» эксплуатирует в селе Яр-Сале грузопассажирский причал с нарушениями закона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Причал

В техническом паспорте причала на момент проверки отсутствовала информация о результатах техконтроля состояния сооружения. Допускались факты использования причала не по назначению. К примеру, к причалу был пришвартован теплоход плавмагазин «ПМ 606», люди совершали покупки, тогда как доступ посторонним лицам к причалу запрещён.

В итоге по инициативе транспортного прокурора Обь-Иртышским управлением государственного морского и речного надзора «ТрансГеоСтрой» привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс рублей.